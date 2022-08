Haute-Vienne : "par ennui", une quinquagénaire provoque huit départs de feu

Inconnue des services de police et de justice, la suspecte a été retrouvée grâce à une bande de vidéo-surveillance, "croisée à une minutieuse enquête de voisinage" après un ultime départ de feu jeudi dernier près d'une école, selon un communiqué. Une femme de 55 ans qui avait provoqué "par ennui" huit départs de feu depuis début août à Couzeix, en Haute-Vienne, dans la banlieue de Limoges, a été interpellée mardi, a-t-on appris jeudi 18 août de source policière.

Depuis le 4 août, des incendies "laissant penser à une origine volontaire" avaient été déclenchés au centre-ville, des "haies et autres clôtures de cyprès prenaient feu d'une façon suspecte", selon la police qui parle également d'un "feu important" sur une haie de thuyas de 40 mètres de long "totalement calcinée".

Interpellée chez elle dans la foulée, cette quinquagénaire a reconnu être l'auteur des faits, et avoir agi "par ennui, aimant regarder le départ de feu avant de quitter les lieux" et par "stress de regagner son domicile dans un contexte familial difficile, sans aucune préméditation". Elle a également précisé "n'avoir aucun antécédent psychiatrique, ne connaître aucune des victimes et n'avoir aucun souci avec la municipalité".

Placée sous contrôle judiciaire jusqu'à son procès fixé au 16 décembre prochain, la suspecte est toutefois "dans l'attente d'une expertise psychiatrique prévue début septembre".

