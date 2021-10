Haute-Savoie : le corps d’un alpiniste disparu depuis 20 ans découvert au Mont-Blanc

Ce mercredi 29 septembre en fin de journée, une cordée d'alpinistes est tombée sur le corps d'un homme disparu depuis une vingtaine d'années. C'est sur le glacier de Tré-la-Tête, sur la commune des Contamines-Montjoie en Haute-Savoie, qu'a été faite cette découverte.

Dépêchés sur place ce jeudi matin, les secours ont évacué le corps vers Chamonix pour des analyses. Selon le Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM), relayé par France 3 Auvergne Rhône-Alpes, la victime serait un homme, alpiniste, qui serait tombé dans une crevasse il y a 20-30 ans. Il aurait été rejeté par le glacier seulement aujourd’hui.

Selon 20 Minutes, cet homme serait disparu depuis 1992 et âgé de 21 ans au moment de sa disparition. Une enquête et des analyses sont en cours pour tenter de l'identifier et de prévenir sa famille.