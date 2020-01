Haute-Loire : un homme de 83 ans porté disparu

publié le 14/01/2020 à 18:41

Disparition inquiétante à Siaugues-Sainte-Marie, en Haute-Loire. Philippe Tessier, un homme âgé de 83 ans, n'a pas donné signe de vie depuis le dimanche 12 janvier dernier. Sa disparition a été signalée aux alentours de 22h30.

Selon les informations de France Bleu Haute-Loire, les gendarmes de la compagnie de Brioude, à sa recherche depuis deux jours, n'ont trouvé aucune trace de l'octogénaire et lancent désormais un appel à témoins.

Philippe Tessier, porte des cheveux mi-longs blancs et des favoris blancs et était vêtu, au moment de sa disparition, d'un pantalon de survêtement et d'un blouson. Les gendarmes sont également à la recherche du véhicule de l'octogénaire. Il s'agit d'une Volkswagen de type UP de couleur bleue immatriculée FH-371-NS.

Toute personne ayant aperçu l'homme ou son véhicule est invitée à contacter le Centre Opérationnel de la Gendarmerie de Haute-Loire au 04.71.04.51.17.