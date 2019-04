publié le 17/04/2019 à 19:41

Il s'en est fallu de peu. Après qu'un avion militaire a survolé leur maison, deux habitants de Tournefeuille, une commune située près de Toulouse, ont eu la surprise de retrouver leur toiture percée. Dans l'après-midi de mardi, Paule, contrôleur de gestion, se trouvait chez elle lorsque les objets ont percuté son toit. Encore sous le choc, cette dernière fait le récit de cet incroyable incident dans La Dépêche.



Il était près de 15h20 ce mardi 16 avril lorsque la Tournefeuillaise, en plein télétravail à son bureau, a entendu le bruit d'un avion se rapprocher dangereusement de son domicile : "J'ai eu l'impression qu'il rasait ma maison, qu'elle tremblait.", confie t-elle au média régional.

Une inquiétude justifiée, puisque Paule entend quelque chose heurter sa maison à deux reprises, juste au-dessus d'elle : "J'ai entendu un boum (...), puis un deuxième aussitôt après. J'ai eu peur, je tremblais.", se souvient-elle.

L'hypothèse d'une pièce perdue par l'avion

En sortant, une tuile tombe à ses pieds. L'habitante n'en croit pas ses yeux : deux grands trous, "d'un mètre et de cinquante centimètres carrés" se trouvent sur sa toiture, une vingtaine de tuiles ont été fauchées.



Pour son époux, rentré en urgence, il s'agit probablement d'une pièce tombée de l'avion qui a rebondi sur le toit. Une hypothèse qui pourrait expliquer le double impact : "il y avait des tuiles soulevées ou cassées entre les deux impacts", argumente ce dernier.

Le couple va déposer plainte

Malgré un premier constat de la police locale, suivi de l'intervention des pompiers sur le terrain du couple et aux alentours, l'objet, ou le débris perdu n'a pas été retrouvé. La brigade de gendarmerie du transport aérien de Blagnac a entamé une enquête sans plus de succès. Un inconvénient peu commun selon l'assurance, qui précise qu'en l'absence de l'objet incriminé, il serait "compliqué de récupérer la franchise".



Par ailleurs, le couple s'apprête à déposer plainte ce mercredi. "On a rien contre les avions (...) mais ce n'est pas normal qu'ils nous mettent en danger. C'est sans doute un avion militaire, nous sommes en-dehors des couloirs aériens de Blagnac. Depuis qu'on a construit, il y a cinq ans, on voit de temps en temps des avions de chasse (...) mais jamais aucun n'avait volé aussi bas", assurent-ils.