publié le 25/06/2018 à 09:20



Le cas de Philippe

En 2017, Philippe commande un abri pour sa terrasse pour 41 283 euros et verse un acompte de 10 000 euros. Pour avoir une remise, il prend un modèle d’exposition qui doit lui être livré un an plus tard, après présentation à la foire de Paris. Cette année d’attente devait permettre à la société de fabriquer l’abri selon ses besoins et de constituer un dossier technique à déposer en mairie. Non seulement ce dossier ne lui a jamais été fourni mais en plus, le jour de la livraison, la grue utilisée pour passer l’abri par-dessus son toit et le poser dans son jardin est trop courte ! Et ce n’est pas tout : la société fait un tel raffut dans la rue que les voisins appellent la police. Comme Philippe n’a jamais pu faire la déclaration de travaux en mairie, la police interrompt le déchargement pour non-autorisation de travaux. Et depuis ce jour, la situation n’a pas avancé.