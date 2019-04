publié le 09/04/2019 à 17:27

La découverte a eu lieu en début de soirée lundi 8 avril dans un quartier sensible de Toulouse (Haute-Garonne). Selon les informations du Parisien, alors que les forces de l’ordre procédaient à une perquisition chez un adolescent de 15 ans, arrêté plus tôt dans la journée, ils ont trouvé un lance-roquettes.



Le jeune avait été placé en garde à vue pour des faits de "violence avec arme" selon le quotidien. Et le lance-roquettes était dissimulé dans le garage du domicile familial. Au moment de la perquisition, la mère et le frère du jeune étaient dans le domicile. Le suspect a été reconduit au commissariat de la ville après la découverte.

Toujours selon Le Parisien, le frère du jeune a rendu la perquisition tendue en menaçant de mobiliser le quartier. Les forces de l'ordre ont quand même pu saisir l'arme. Le lance-roquettes était en état de marche mais sans munitions. Les démineurs ont été appelés à intervenir pour placer l'arme en sécurité.