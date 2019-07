publié le 01/07/2019 à 16:08

La promenade dominicale d'un couple au bord de la Garonne a tourné court. Partis dimanche 30 juin en quête d'un endroit pour pique-niquer le midi, près de Saint-Jory, au Nord de Toulouse, deux personnes ont fait une macabre découverte : des restes humains, ou plus précisément, la moitié d'un squelette, selon des informations de La Dépêche confirmées par le procureur de Toulouse Dominique Alzéari.

Une source proche d'Actu Toulouse, qui rapporte les faits, affirme que les deux badauds, qui ont déclaré avoir vu "le crâne et les dents" à terre, auraient immédiatement appelé les gendarmes. Des techniciens en identification criminelle (TIC) de la gendarmerie, et des Techniciens de la police technique et scientifique, ont procédé à l’identification des restes, confirmant leur origine humaine.

Autre constat, le bas du corps est manquant, ce qui indique que les ossements ne sont pas récents. D'après 20 minutes, des prélèvements ont été effectués dans la zone où se trouvait le squelette, composée de petites îles en bordure de Garonne.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Toulouse, indique le procureur de la République, et une autopsie sera pratiquée sur les restes dans les prochains jours pour déterminer le sexe, l'âge et les circonstances de la disparition de cette personne qui reste, pour l'heure, anonyme.