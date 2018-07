et AFP

publié le 03/07/2018 à 11:22

"Il est très peu probable que l'individu en cause corresponde au profil d'un terroriste", selon une source judiciaire. Le parquet antiterroriste de Paris ne s'est donc pas saisi de l'affaire.



Pourtant, lundi 2 juillet, vers 9 heures du matin, à Cayenne, un homme s'est avancé vers des policiers municipaux et nationaux "avec une hache, en se montrant menaçant et en criant 'Allahou akbar'", a raconté le procureur de la République de Cayenne Éric Vaillant. Il a rapidement été neutralisé par un policier en le blessant avec son arme de service.

Les faits se sont déroulés lors d'une opération d'expulsion dans une zone d'habitations illégales avec intervention de la police municipale. Un individu, habitant sur place, aurait alors "surgi avec une hache en se montrant menaçant" a expliqué le procureur.

L'assaillant dans un état grave mais stable

Les policiers nationaux de Cayenne ont alors été appelés en renfort puis ont fait "usage à deux reprises du flashball pour désarmer l'individu qui continuait à avancer en criant 'Allahou akbar'", a poursuivi Éric Vaillant.



"Pour protéger un camarade en danger, un policier (de la police nationale, ndlr) a tiré à une reprise avec son arme à feu de service, blessant l'individu au niveau de l'aine. Le blessé a été hospitalisé dans un état grave actuellement stabilisé", a encore indiqué le procureur lundi soir.

Une enquête pour tentative de meurtre a été ouverte

L'homme, de nationalité haïtienne, a des "antécédents judiciaires en Guyane en matière de violences" a indiqué le procureur. Une enquête pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique a été confiée par le parquet à l'antenne du service régional de police judiciaire (SRPJ) à Cayenne.



Le policier qui a tiré a été entendu lundi par les enquêteurs. "S'agissant de violences commises sur des policiers par un individu dont il convient de vérifier l'éventuelle radicalisation islamiste, le parquet antiterroriste de Paris a été informé mais il ne s'est pas saisi de l'affaire, laissant le parquet de Cayenne s'en occuper" a, pour sa part, indiqué le procureur de Cayenne.