Grenoble : la fresque, jugée anti-police, taguée avec le message "stand up for the French police"

Mais durant la nuit, cette fresque a été taguée avec un tout autre message : "Stand up for the French police" ("Debout pour la police français"). "Cette phrase est reprise en chœur par des supporters irlandais et français et fait l'objet de vidéos partagées sur les réseaux sociaux ", comme le rapporte Le Dauphiné .

Deux policiers qui, matraques à la main, s'apprêtent à frapper une Marianne à terre. Voici l'oeuvre street art qui fait polémique à Grenoble. Ces fonctionnaires de police sont équipés d'un bouclier sur lequel il est inscrit 49.3. De son côté, Marianne cherche à se protéger en levant son bras. Elle porte un drapeau français effiloché et est accoudée à une pile de livres, dont 1984 de Georges Orwell. Cette oeuvre a été réalisée dans le cadre du Grenoble Street Art festival . Jugée anti-police, elle a provoqué la polémique . Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve , a affirmé son "plein soutien aux policiers qui protègent chaque jour les Grenoblois". Sur Twitter, il a estimé que ces derniers attendaient du maire "qu'il leur dise ses regrets".

Cette oeuvre street art, intitulée "L'État matraquant la liberté", a fait polémique à Grenoble.

