Gironde : deux hommes ont perdu la vie dans un accident d'ULM

Crédit : Lilian Cazabet / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

et AFP

publié le 24/04/2021 à 22:15

Deux hommes, âgés de 61 et 65 ans, ont perdu la vie ce vendredi 23 avril, après la chute de leur ULM, sur la commune de Grayan-et-l'Hôpital, en Gironde.

L'information a été communiquée par la gendarmerie, auprès de l'AFP, ce samedi 24 avril. L'appareil, qui avait décollé de La Rochelle, s'est écrasé en milieu d'après-midi. Il a été retrouvé dans une zone boisée, difficile d'accès et proche de l'océan, selon la même source. Lorsqu'ils sont arrivés sur place, les secours, qui ont été alertés par des témoins, ont découvert les corps sans vie des deux victimes.



Une enquête a été ouverte par le parquet de Bordeaux et confiée à la section de recherches de la gendarmerie des transports aériens. L'objectif : déterminer les causes de cet accident. La gendarmerie a précisé qu'aucun dégât collatéral n'avait été constaté.