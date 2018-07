Gard : deux collégiens accusés d'avoir violé l'un de leurs camarades

publié le 28/04/2018 à 04:58

Deux adolescents âgés de 13 ans sont soupçonnés d'avoir violé l'un de leurs camarades lors d'un voyage scolaire en mars dernier, rapporte le Midi Libre. Selon le quotidien, les faits se seraient déroulés alors qu'une quarantaine d'élèves de 4e et de 3e du collège privé Saint-Joseph de Saint-Ambroix dans le Var étaient en voyage scolaire à Malte.



Le viol présumé aurait eu lieu dans la chambre occupée par les trois adolescents dans une famille d'accueil. Le Midi Libre précise que les suspects ont affirmé qu'un jeu entre eux aurait dégénéré. Filmée, l'agression a ensuite été diffusée sur les réseaux sociaux.

Les deux collégiens ont été déférés jeudi 26 avril devant un juge du pôle de l'instruction. Les faits reprochés aux adolescents sont particulièrement graves : viol en réunion, violence et harcèlement moral. Ils encourent une peine maximale de 10 ans de prison.

Harcelé depuis des mois

Après plus de 80 auditions réalisées par les gendarmes auprès d'élèves, du personnel du collège et de parents d'élèves, il apparaît que la victime subissait aussi un harcèlement moral intense et, était régulièrement insultée et humiliée depuis la rentrée dernière, note le Midi Libre.



Les suspects ont depuis été exclus de l'établissement. Dans ses réquisitions, le parquet a réclamé la mise en examen des deux mis en cause, leur placement sous contrôle judiciaire, leur éloignement de Saint-Ambroix avec interdiction d'entrer en contact avec la victime et un suivi socio-éducatif.