publié le 27/04/2018 à 03:27

Une petite fille de 10 mois a été sévèrement intoxiquée au cannabis et ses frères, âgés de 2 et 4 ans, exposés de manière "modérée" au cannabis, mais aussi à la cocaïne et à l'ecstasy, rapporte Le Point. L'alerte a été donnée par les médecins des urgences pédiatriques de l'hôpital Trousseau à Paris où était prise en charge la petite depuis quelques jours.



Si l'enfant est bien rétablie, les médecins signalent qu'elle a été sérieusement intoxiquée au contact de résine de cannabis, tout comme ses deux frères. Ces derniers ont également été exposés de manière "modérée" à la cocaïne et à l'ecstasy.

Les parents des trois enfants, suivis par les services sociaux, sont âgés de 32 et 40 ans et ont été placés en garde à vue le 18 avril dernier, indique Le Point. Quatre barrettes de haschisch ont été retrouvées dans leur chambre d'hôtel.

"Ce couple et ses enfants, en proie à de sérieuses difficultés, sont pris en charge par une association et sont hébergés dans un hôtel social", explique à l'hebdomadaire une source proche de l'affaire.



Déférés vendredi dernier, les suspects seront jugés pour "usage de stupéfiants", "soustraction aux obligations parentales"et "mise en danger délibérée". En attendant leur procès, ils ont été placés sous contrôle judiciaire.