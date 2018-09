et AFP

publié le 03/09/2018 à 12:11

Un automobiliste est décédé jeudi dernier dans le Gard, abattu par une gendarme après avoir forcé un barrage. Il a été touché mortellement. Lundi 1er septembre, le parquet de Nîmes révèle que la gendarme a été mise en examen pour violences volontaires avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner.



Âgée d'une cinquantaine d'années, elle a été placée sous contrôle judiciaire et a été suspendue de ses fonctions. Elle ne peut porter une arme ni se rendre à Nîmes.



Jeudi vers 20 heures, alors qu'il circulait sur l'autoroute A9 à hauteur de Gallargues-le-Montueux, un homme d'une quarantaine d'années qui était recherché par les gendarmes a refusé de s'arrêter à un contrôle routier.

La gendarme a fait feu sur sa voiture, le blessant gravement. Son décès a été constaté une heure plus tard, avait indiqué le procureur de Nîmes Éric Maurel.



L'enquête qui devra permettre d'en savoir plus sur les conditions de la mort de l'automobiliste, mais aussi sur les conditions de l'ouverture du feu par la gendarme, a été confiée à la section de recherche de Nîmes et à l'Inspection technique de la gendarmerie.