Free condamné à 300.000 euros d'amendes pour "manquements" à la "sécurité des données"

Free a été condamné à une amende de 300.000 euros par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil). Des investigations ont été conduites à la suite de plaintes saisies par la Cnil pour "plusieurs manquements" concernant les "droits d'accès et (les) droits d'effacement", la "sécurité des données" et "les droits des personnes", a expliqué l'autorité administrative indépendante.

L'amende prend en compte "la nature et la gravité des manquements", ainsi que "les catégories de données personnelles concernées par ces manquements", explique la Cnil. Entre autres infractions, il y a la "faible robustesse" des mots de passe, du "stockage et transmissions en clair" des mots de passe et aussi de la "remise en circulation" d'environ 4.100 boîtiers Freebox "mal reconditionnés".

Le montant de l'amende a été calculé par rapport à "la taille et la situation financière de la société" et "se justifie par la nécessité de rappeler l’importance de traiter les demandes de droit des personnes et la sécurité des données des utilisateurs", explique la Cnil. Parmi ces "manquements", on retrouve de nombreuses infractions qui avaient déjà été reprochées à Free en janvier 2021. En effet, c'est la seconde amende de 300.000 euros que l'opérateur de téléphonie mobile français encaisse.

