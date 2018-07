Franche-Comté : greffée d'un rein, elle y découvre une tumeur cancéreuse

publié le 27/06/2018 à 04:08

Le tribunal administratif de Besançon a accordé mardi 26 juin la somme de 58 000 euros à une femme dont le rein greffé était cancéreux, rapporte l'Est Républicain. Souffrant d'une insuffisance rénale depuis l'enfance, elle a avait reçu le greffon en 2007 avant qu'on y détecte une tumeur cancéreuse.



On lui retire alors le rein greffé et la place sous chimiothérapie préventive. D'après les informations du quotidien, elle a bénéficié d'une nouvelle greffe en 2011. Suite à cette mésaventure, Mélanie B. est orientée vers l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (Oniam) afin d'être indemnisée au titre de la solidarité nationale.

Un dédommagement auquel se refuse l'Oniam. L'organisme estime que le CHRU de Besançon doit en assumer la charge, puisqu'il a fourni le greffon. Dans l'impasse, la jeune femme a décidé d'attaquer les deux organisations, réclamant près de 235 000 euros à chacun.

Saisi de l'affaire, le rapporteur du tribunal administratif de Besançon a estimé que seul l'Oniam devait s'acquitter de frais d'indemnisation de 58 000 euros. Selon l'Est Républicain, il a estimé que la qualité du greffon n'était en cause puisque la jeune femme était porteuse d'une tumeur de l'utérus qui s'est propagée au rein.