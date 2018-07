France 2 prépare un téléfilm sur l'attentat du Bataclan

publié le 29/11/2017 à 05:16

Le 13 novembre 2015, raconté dans un téléfilm. France 2 a annoncé mardi le début du tournage de Ce soir-là, une histoire d'amour née le soir de l'attentat du Bataclan, avec Sandrine Bonnaire dans le rôle principal. Le tournage a commencé lundi 27 novembre à Paris et se poursuivra jusqu'au 22 décembre, précise la chaîne, sans donner de date de diffusion.



Comme l'explique un communiqué relayé par 20 minutes, ce long-métrage imaginera une histoire d'amour née le soir des attaques menées par des jihadistes de Daesh, qui ont coûté la vie à 130 personnes à Paris et 90 dans la salle de concert : "Au soir du 13 novembre 2015, une femme qui habite derrière le Bataclan et un homme qui passait par là par hasard, vont porter secours à des blessés qui fuient les terroristes et l’enfer de l’attaque. Quelques jours plus tard, ils sont recontactés par ceux-là même à qui ils ont porté secours et qui souhaitent ardemment rencontrer ces inconnus qui les ont soutenus tout au long de la nuit. L’homme et la femme vont se revoir et, de rendez-vous en rencontres, tomber amoureux."

Le téléfilm sera réalisé par Marion Laine (À Coeur ouvert), et mettra en scène Simon Abkarian (Kaboul Kitchen) et Naidra Ayadi (Polisse) au côté de Sandrine Bonnaire. "Ce soir-là est une grande histoire d'amour impossible mais aussi celle d'une renaissance, sur fond de Paris, ville romantique par excellence mais aussi aujourd'hui ville blessée", explique la chaîne.