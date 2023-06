Finistère : une enquête ouverte après l’envoi d’un tract néonazi à plusieurs mairies du département

Un tract néonazi a été envoyé par mail à de nombreuses mairies du Finistère ce vendredi 2 juin. Selon Le Parisien, plus de 70 mairies ont ainsi reçu ce message qui appelle "à rétablir la domination de la race blanche en Europe". La croix gammée, symbole du régime nazi, est aussi visible sur le document.

"Homme blanc, tu en as assez de voir les Juifs détruire ton pays par l'immigration, la dégénérescence pédo-LGBT et la guerre", est-il possible de le lire dans ce message à caractère antisémite, homophobe et xénophobe. Le message est écrit en noir sur un fond blanc.

"Après l'étonnement, c'est la colère qui arrive tout de suite derrière. Ce genre de mail, d'affichage ou de message n'a pas sa place aujourd'hui", explique Laurent Peron, maire du Relecq-Kaluhon, à RTL. "C'est révoltant de recevoir ce message", poursuit-il.

La mairie de sa ville, comme seize autres du département, a été l'une des destinatrices de ce courrier électronique. "Nous avons discuté avec d'autres maires. Tout le monde est dans la même situation d'incompréhension et de colère", pointe Laurent Peron.

Sur ce tract, une adresse URL ainsi qu'un QR Code expédient vers une plateforme baptisée "Démocratie participative". D'après les informations de BFMTV, le militant nationaliste Boris Le Lay serait l'administrateur de ce site Internet. L'ultranationaliste breton a été condamné à plusieurs reprises pour incitation à la haine raciale. Son compte Facebook avait même été fermé en avril 2019 par le réseau social.

Dans son tweet, Laurent Peron annonçait que la justice serait saisie pour faire la lumière sur ce courrier électronique. Au micro de RTL, l'élu espère que l'auteur de ce message sera "condamné fermement".

Ce dimanche 4 mai, la préfecture du Finistère a annoncé qu'une enquête judiciaire allait bien être ouverte. "Le préfet s'indigne profondément de la distribution de tracts haineux par Internet dans le Finistère", a-t-elle expliqué sur Twitter.

