publié le 22/11/2019 à 15:05

Grosse frayeur ce vendredi matin au lycée Feuillade de Lunel dans l'Hérault. L'alarme confinement a retenti plusieurs minutes, faisant croire à une alerte attentat. Certains élèves ont eu tellement peur qu'ils se sont cachés sous leurs bureaux et ont commencé à envoyer des messages à leurs parents. Les réseaux sociaux se sont aussi affolés.

La présence d'un colis suspect a été évoquée et les gendarmes ont été dépêchés sur place. Les élèves, professeurs et personnels encadrants ont été confinés le temps que les forces de l'ordre fouillent le bâtiment et lèvent le doute de l'existence du moindre danger. Les cours ont pu reprendre normalement après 12h.

Selon France Bleu Hérault, qui rapporte les faits, ce sont des ouvriers qui travaillaient sur le réseau électrique qui ont déclenché cette alarme par inadvertance.