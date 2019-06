publié le 19/06/2019 à 13:23

Une vingtaine de jeunes du Service national universel (SNU) et Cadets de la Défense ont été victimes de malaises mardi 18 juin à Évreux, dans l'Eure.



Rassemblés à l'occasion de la commémoration du 18 juin et de l'inauguration d'une statue du général de Gaulle, les victimes n'ont pas supporté la chaleur étouffante, comme on peut le voir sur des vidéos postées sur les réseaux sociaux. Hier, la température a dépassé les 31 degrés à Évreux.

"Il y a eu 26 malaises", a indiqué un étudiant infirmier présent et interrogé par une journaliste de Eure Infos / La Dépêche. De son côté, France Bleu avance 25 malaises. "Deux ou trois ont été plus sérieusement touchés, dont l’un a dû être évacué", a précisé sur France Bleu Haute-Normandie le maire de la ville, Guy Lefrand.

La préfecture a tenté de relativiser l'affaire. "Ces jeunes ont été rapidement pris en charge par les pompiers, puisque très rapidement une quinzaine de pompiers sont venus, ainsi qu'un véhicule du SAMU. Et la police municipale nous a beaucoup aidé. Ces jeunes ont été réhydratés rapidement et on rapidement retrouvé la forme. Ce matin ils vont mieux et ont pu reprendre leur cursus de SNU", a-t-elle expliqué à France Bleu.

Des nouvelles des jeunes du #SNU en plein cagnard : on doit en être à une bonne douzaine de malaises en moins d'1h. #Evreux @27actu pic.twitter.com/gQUttJfcJA — Claire Huille (@Claire_Huy) 18 juin 2019

Aucun dispositif a l'intérieur, des jeunes d'une quinzaine d'années en pleures, dont on a demandé d'être planté sur des marches sous cette chaleur ! #Evreux #SNU alors merci @GabrielAttal pic.twitter.com/pwlvIA81st — Tristan Ctp (@Tristan_CtP) 18 juin 2019