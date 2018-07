publié le 24/04/2018 à 22:29

L'homme de 36 ans a été placé en détention provisoire. Connu des services de police, il avait été interpellé dimanche 22 avril à Caen et placé en garde à vue. "Une information judiciaire est ouverte des chefs de menaces de mort ou d'atteinte aux biens dangereuses pour les personnes, à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique" et "injures publiques envers un corps constitué", a annoncé le parquet dans un communiqué.



"Des réquisitions de mandat de dépôt seront prises", a-t-il ajouté, deux jours après des faits qui ont déclenché une évacuation de ce site touristique très fréquenté et la fermeture de son accès pendant plusieurs heures, le temps de fouiller commerces et maisons une à une. Dimanche 22 avril, l'individu aurait proféré des menaces à l'encontre des forces de l'ordre, avant de disparaître.

Classé au patrimoine mondial de l'Unesco, le Mont-Saint-Michel attire près de 2,5 millions de touristes par an. C'est un guide touristique qui, vers 07h45, dimanche, avait donné l'alerte. Le suspect avait été suivi sur le site grâce à la vidéo-surveillance avant d'être perdu de vue. Il a ensuite été repéré sur une aire d'autoroute entre le Mont et Caen, où il se serait vanté d'être l'auteur des faits.

Qui est le suspect ?

L'homme a sept condamnations à son casier pour consommation de stupéfiants, outrage, appels téléphoniques malveillants, mais il n'a jamais été incarcéré, a précisé le procureur de la République de Coutances, Cyril Lacombe. Dimanche, au Mont-Saint-Michel, l'homme s'est adressé en anglais à une touriste britannique en affirmant que la police avait pris sa fille et qu'ils étaient des nazis, a précisé le magistrat.



Il avait auparavant manifesté calmement l'intention de jongler dans la rue, mais il s'est énervé lorsqu'il lui a été répondu qu'il lui fallait une autorisation. "C'est en entendant le terme de police municipale que l'individu aurait changé brusquement de comportement, devenant agressif", indiquant "qu'il 'fallait tuer les policiers, tuer leurs familles et tuer leurs enfants'", a précisé le procureur sur France 3 Basse-Normandie.



L'homme a été confondu notamment par son ADN retrouvé sur la tasse d'un café qu'il a bu au Mont-Saint-Michel dimanche, a aussi indiqué Cyril Lacombe. Les enquêteurs ont retrouvé dans le véhicule qu'il utilisait alors une "tenue identique à celle qu'il avait portée un temps au Mont-Saint-Michel, un sac à dos avec une marque bien particulière ainsi que des quilles de jonglage", a aussi détaillé le procureur sur France 3.