publié le 22/04/2018 à 18:58

Grosse frayeur au Mont-Saint-Michel, où les touristes étaient en nombre ce dimanche. La gendarmerie a dû faire évacuer le site pendant plusieurs heures, à la suite de propos inquiétants qu'un homme a tenu à l'égard des forces de l'ordre. Il menaçait de les tuer. L'homme a disparu, les maisons ont alors été fouillées une par une et le site n'a rouvert ses portes qu'en début d'après-midi.



L'individu était arrivé vers 7h30 ce dimanche matin à l'entrée du Mont. Un homme vêtu de noir qui semblait vouloir présenter une animation de rue. C'est alors qu'une altercation a éclaté, l'individu a dit vouloir "tuer du flic". "J'ai entendu une dispute, apparemment, c'est un gars qui veut faire du jonglage. Le veilleur de nuit lui a dit que les spectacles étaient interdits sur le site, que la police ne voulait pas", raconte Nadine, restauratrice ayant donné l'alerte.

Et d'ajouter : "J'ai appelé la police, j'ai dit qu'il y avait un illuminé dans le Mont. On nous a dit de rester confinés et après, on nous a demandé d'évacuer". Au total, une centaine de personnes ont dû quitter le site. Après l'évacuation, l'abbaye a été fouillée, comme les maisons et les commerces. Mais les recherches n'ont rien donné.

Le procureur de la République de Coutances exclut la piste terroriste. "Il ne nous a pas été rapporté que l'individu était porteur d'arme", explique-t-il. Une enquête a été ouverte. L'objectif désormais : identifier et retrouver le suspect.

À écouter également dans ce journal :

- La cinquième séquence de grève à la SNCF démarre ce dimanche soir, et durera jusqu'à mercredi matin. Guillaume Pepy ne croit pas à la menace de certains syndicats de faire durer le mouvement.



- Emmanuel Macron, dans son interview à la chaîne de télévision américaine Fox News, affiche une fois de plus sa détermination à mener à bien les réformes en France. Le chef de l'État arrivera demain aux États-Unis.



- À l'Assemblée nationale, la loi asile et immigration avance tout doucement, les députés n'ont plus que 146 amendements à examiner. Le vote pourrait intervenir ce soir, ou dans la nuit.



- En Afghanistan, près de 60 civils ont été tués et 120 blessés à Kaboul dans un attentat-suicide revendiqué par le groupe État islamique (EI) contre un centre d'enregistrement pour les élections législatives.



- En tennis, c'est terminé pour les joueuses françaises en Fed Cup, après leur défaite face aux États-Unis.