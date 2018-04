publié le 23/04/2018 à 07:58

Un homme de 36 ans, connu des services de police, a été interpellé dimanche 22 avril à Caen. Il est suspecté d'avoir provoqué l'évacuation du Mont-Saint-Michel. Il aurait proféré des menaces à l'encontre des forces de l'ordre, avant de disparaître. Le site, l'un des monuments les plus visités de France, a alors été évacué plusieurs heures, le temps de fouiller les maisons une à une.



"J'ai entendu une dispute, apparemment, c'est un gars qui veut faire du jonglage. Le veilleur de nuit lui a dit que les spectacles étaient interdits sur le site, que la police ne voulait pas", raconte Nadine, restauratrice ayant donné l'alerte.

Et d'ajouter : "J'ai appelé la police, j'ai dit qu'il y avait un illuminé dans le Mont. On nous a dit de rester confinés et après, on nous a demandé d'évacuer".

Au total, une centaine de personnes ont dû quitter le site.