Eure-et-Loir : un cadavre coupé en deux découvert par des promeneurs

et AFP

publié le 28/02/2020 à 00:12

Un cadavre découpé en deux parties a été découvert par plusieurs promeneurs mercredi 26 février après-midi entre une petite route et une rivière dans le Perche, près de Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir), a-t-on appris ce jeudi 27 février de source judiciaire.

"Un premier témoin a contacté les gendarmes, mardi vers 13h45, pour signaler la présence d'une partie d'un corps posé entre une petite route et un cours d'eau aux Autels-Villevillon", a indiqué le procureur de la République de Chartres, Rémi Coutin, confirmant une information de L'Écho Républicain.

Les gendarmes de la section de recherche d'Orléans et de la brigade de recherche de Nogent-le-Rotrou ont été mobilisés et un médecin légiste d'Alençon s'est rendu sur place pour un premier examen de corps, a précisé le magistrat. "Vers 18h, d'autres témoins ont contacté les forces de l'ordre après avoir découvert, à 300 mètres du premier endroit, les restes d'un corps, à savoir une tête et des membres supérieurs", a ajouté Rémi Coutin.

Plusieurs blessures au niveau du thorax

"Les premières constatations du médecin légiste ont montré que la victime avait subi plusieurs blessures au niveau du thorax, probablement des coups de couteau et que le corps avait été ensuite découpé post mortem, peut-être à l'aide d'une scie", selon le procureur.

Les premières constatations ont permis de déterminer l'identité de la victime, un homme de 38 ans, couvreur de profession, demeurant aux Autels-Villevillon, à quelques centaines de mètres de la découverte de son cadavre. "Une enquête de flagrance a été ouverte pour meurtre et atteinte à l'intégrité du cadavre. Une dizaine d'enquêteurs sont mobilisés et des auditions sont en cours", indique Rémi Coutin.