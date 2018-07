publié le 31/12/2017 à 13:15

"Je pointe mon arme sur eux pour être sûr qu'ils restent dans le placard". Voici le contenu de l'appel reçu par la police de Wichita, dans le Kansas. Au téléphone, l'homme affirme qu'il va incendier sa maison et tuer ses proches. Rapidement, les forces de l'ordre arrivent sur les lieux avant d'abattre celui qu'ils pensent être le forcené. "Ils ne l'ont pas averti, ils ne lui ont rien dit", s'étrangle la mère de la victime. Problème : la victime, qui ne porte pas d'arme, n'a pris personne en otage.



Le pauvre homme a été l'objet d'un jeu idiot et extrêmement dangereux : le swatting, un canular téléphonique. La "blague" a été orchestrée depuis Los Angeles, à plus de 2.000 km du domicile de la victime. Le plaisantin voulait se venger d'un joueur pour un pari non honoré d'1,5 dollar sur une plateforme de jeu-vidéo en ligne. Dans sa bêtise, l'homme a donné une mauvaise adresse, celle de la victime, totalement étrangère au conflit entre les deux joueurs. L'auteur de l'appel malveillant a été arrêté à Los Angeles.