États-Unis : un homme condamné pour un meurtre à la place de son frère jumeau

Kevin Dugar a purgé une peine de prison de près de 20 ans à cause de son apparence. Cet homme, originaire de l'Illinois (États-Unis) et ancien membre du gang Vice Lords, a été victime d'une erreur judiciaire. Il a été reconnu coupable du meurtre d'Antwan Taylor en 2003 alors que le meurtrier n'était autre que son frère jumeau, Karl Smith (qui porte le nom de jeune fille de sa mère). Après que ce dernier a avoué son crime dans une lettre, Kevin Dugar a finalement retrouvé sa liberté, mardi 25 janvier, raconte Slate.



Le drame s'est déroulé le 22 mars 2003. Alcoolisé et sous influence de stupéfiants, Karl Smith était parti acheter de l'herbe avec un ami lorsqu'il est tombé nez à nez avec un membre du gang adverse, Antwan Taylor. L'altercation dérape et Karl Smith tire avec son arme sur Antwan Taylor.

Contre toute attente, l'enquête de police conduit à son frère jumeau, Kevin Dugar. En effet, un témoin oculaire le reconnaît et son alibi n'est pas jugé crédible. Malgré cela, il refuse de plaider coupable et est condamné à cinquante-quatre ans de prison.

Une lettre décisive

Son frère jumeau, Karl Smith, se tapit lui dans le silence. Mais cela ne lui évite pas la prison, puisque Karl Smith est, quelques années plus tard, reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation et condamné à quatre-vingt-dix-neuf ans de prison. C'est en détention qu'il décide de soulager sa conscience dans une lettre écrite à son frère jumeau.

Il faudra attendre 2018 pour que le dossier soit réévalué et prenne en compte cette lettre. Mais les aveux de Karl Smith sont jugés "absolument pas fiables" et le juge rejette la demande de nouveau procès pour Kevin Dugar. Face à la ténacité de ses avocats, la cour d'appel de l'Illinois valide en 2021 la tenue d'un nouveau procès pour Kevin Dugar. Et le 25 janvier 2022, elle annule sa condamnation. Malgré les années perdues, ce dernier n'est pas rancunier et dit pardonner son frère.