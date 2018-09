publié le 04/09/2018 à 15:34

L'histoire est aussi triste qu'incroyable. Richard Jones, un américain habitant le Kansas, a passé 17 ans de sa vie en prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Un cauchemar dont l'origine est improbable, car en 1999, au moment où une jeune femme est agressée, Richard Jones se trouve chez lui en train de faire la fête avec des amis et sa famille.



Pourtant, quelques jours plus tard c'est lui que la police vient arrêter, sans qu'il n'y ait de preuves matérielles ou de traces ADN le confondant, rapporte le Washington Post, relayé par Ouest-France. Car deux témoins affirment l'avoir vu sur les lieux du crime, et la victime le désigne comme étant son agresseur, un homme qui a tenté de voler son sac alors qu'il fumait du crack dans sa voiture.

La condamnation est lourde : 19 ans de prison pour vol aggravé, direction la prison. Et c'est finalement derrière les barreaux que la piste menant à la vérité naîtra. Les codétenus de Richard Jones affirme connaître une personne dont la ressemblance avec lui est frappante. Même couleur de peau (Richard est afro-américain), même allure, jusqu'à la coiffure identique. On s'y méprendrait. La ressemblance est poussée jusqu'au prénom des deux hommes qui est le même, ainsi que leur surnom, Ricky.

Il demande un million de dollars

En 2016, Richard Jones contacte le Midwest Innocence Project, qui défend des personnes condamnées injustement. Et les avocats se rendent compte alors que le sosie habitait à proximité du lieu de l'agression au moment des faits. Un nouveau procès est donc ouvert, au cours duquel des photos des deux Richard sont posées cote à cote.



Ni les témoins, ni les policiers, ni la victime n'ont fait la différence entre les deux portraits. Richard Jones est innocenté et remis en liberté. Mais il perdu 17 ans de sa vie, pour une injustice, et il réclame ainsi un millions de dollars de dommages et intérêts.