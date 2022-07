États-Unis : un enfant de 8 ans joue avec l'arme de son père et tue un bébé d'un an

Crédit : Mustafa Ciftci / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency via AFP

La scène s'est déroulée dans un motel où le père, Roderick Randall avait retrouvé sa petite amie. Tous les deux étaient venus avec leurs enfants respectifs, lui avec son fils, et elle avec ses jumelles de deux ans et sa fillette d'un an.

Le quadragénaire, qui a un casier judiciaire bien rempli, a été arrêté et inculpé pour négligence coupable, possession illégale d'armes à feu et dissimulation de preuves, a déclaré le shérif d'Escambia, Chip Simmons.

Lors d'une conférence de presse, ce dernier a indiqué que le père s'est absenté en laissant son arme "dans un placard", "son fils s'en est emparée et a commencé à jouer avec", connaissant sa cachette.

Il a poursuivi en disant que l'enfant de 8 ans "a tiré sur le bébé d'un an et l'a tué. Après l'avoir traversé, la balle a blessé une des jumelles qui devrait s'en sortir", en notant que la mère des victimes était alors endormie. Quand le père est revenu, il a emporté l'arme et des substances hors de la chambre, avant l'arrivée de la police.

