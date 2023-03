Essonne : un radiologue mis en examen pour viol

Un radiologue de la petite ville de Brunoy a été mis en examen ce dimanche pour viol sur une patiente, a appris l'AFP de source policière, confirmée par le parquet d'Évry. La femme, âgée d'une quarantaine d'années, s'est rendue jeudi dans un centre d'imagerie médicale pour réaliser une échographie pelvienne.

Elle a accusé un radiologue, de la même tranche d'âge, de l'avoir alors agressée sexuellement, en utilisant notamment une sonde, et de lui avoir tenu des propos à caractère sexuel.

D'après une source policière, la patiente a vite interrompu l'examen médical et émis un signalement sur la plateforme numérique de signalement des atteintes aux personnes et d'accompagnement des victimes (PNAV). Contactée par les forces de l'ordre, elle a ensuite déposé plainte. Le radiologue, lui, a été placé en garde à vue ce vendredi, selon le parquet. Devant les enquêteurs, il a nié les faits assurant, entre autres, que la femme l'avait embrassé, indique une source proche du dossier.

Dimanche, le suspect a été mis en examen et libéré sous contrôle judiciaire. D'origine tunisienne, son passeport lui a été retiré, afin d'éviter tout départ à l'étranger.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info