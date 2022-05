Épinal : un policier mis en examen pour blanchiment d'argent, son frère également suspecté

L'agent a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer sa profession. Un policier d'Épinal a été mis en examen pour blanchiment d'argent dans une affaire de trafic de stupéfiants, a-t-on appris dimanche 8 mai auprès du parquet.

Son frère a également été mis en examen, pour trafic de stupéfiants et blanchiment, et lui aussi placé sous contrôle judiciaire, a indiqué à l'Agence France-Presse le procureur de la République d'Épinal, Frédéric Nahon, confirmant des informations du quotidien Vosges Matin. "Trois autres mis en cause" dans ce dossier "sont convoqués devant le tribunal pour usage et revente de stupéfiants", a ajouté le magistrat.

Selon Vosges Matin, les interpellations, fruits de plusieurs mois d'enquête, ont eu lieu mardi. Le policier a d'abord été entendu par l'antenne de Metz de l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) avant d'être conduit devant le juge d'instruction d'Épinal en charge du dossier pour sa mise en examen.

Selon France Bleu Sud Lorraine, qui cite des sources policières, le policier incriminé, âgé d'une quarantaine d'années, menait des "descentes de police" pour déplacer les trafiquants des quartiers populaires d'Épinal afin que son frère s'installe à leur place.

