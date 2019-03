Affaire Sophie Le Tan : Disparue depuis 6 mois!

publié le 06/03/2019 à 21:00

L'édito de Jacques Pradel

Demain cela fera 6 mois jour pour jour que Sophie Le Tan une jeune étudiante de Strasbourg a disparu subitement le jour de ses 20 ans. Le 7 septembre dernier, elle devait visiter un appartement à louer, qu’elle avait repéré dans un journal de petites annonces, à Schiltigheim, en proche banlieue de Strasbourg. Elle avait prévu ensuite de rejoindre ses parents pour fêter son anniversaire. 12 jours après sa disparition inquiétante, la police a pu remonter la piste de celui qui avait passé l’annonce, Jean-Marc Reiser, un homme au profil inquiétant, lourdement condamné dans le passé pour des affaires de viol et d’agressions sexuelles.





On sait que Sophie s’est bien rendue à l’adresse indiquée dans le journal, 54 route de Bischwiller. Sophie n’est d’ailleurs pas la seule à avoir réagi à l’annonce. Deux autres jeunes filles l’ont précédée, mais elles sont venues accompagnées. Et, quand elles ont appelé le numéro indiqué, personne n’a décroché. Sophie, elle, était seule. On lui a répondu. Un voisin assure qu’il a vu la jeune femme se diriger vers l’ascenseur. Il était 9 h 30. Sophie ne répondra plus à aucun des SMS qui s’accumulent ce jour-là sur sa messagerie pour lui souhaiter un bon anniversaire.







Nos invités

Me Gerard Welzer, du barreau d’Epinal, avocat des parents de Sophie Le Tan, Laurent Tran Van Mang , le cousin de Sophie, Me Valérie Gletty, Avocate de la famille de Françoise Hohmann, une jeune femme disparue en 1987. Jean Marc Reiser a été acquitté dans cette affaire en 2001.