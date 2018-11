publié le 07/11/2018 à 12:04

Une femme a menacé de faire exploser le centre hospitalier de Dunkerque, rapporte La Voix du Nord mercredi 7 novembre. Une alerte attentat a été lancée et un important dispositif de sécurité a été déployé. Par précaution, "CRS, militaires et forces de police" se sont rendus sur place, écrivent nos confrères. Le service de déminage se sont rendus sur la zone, ainsi que le RAID. Un seul étage de l'hôpital a été évacué, et il était impossible de s'y rendre, le périmètre ayant été bouclé par les autorités.



Mais la situation est désormais "sous contrôle" et la menace est écartée, indique la police à RTL. La femme qui affirmait que des explosifs se trouvaient dans l'hôpital a été appréhendée par les forces de l'ordre. Toujours d'après la police, elle serait "déséquilibrée" et pourrait être placée en centre adapté.