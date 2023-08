Drôme : une fillette tuée et neuf blessés dans un carambolage sur l'A7

Un carambolage impliquant trois véhicules sur l'A7 dans la Drôme a fait un mort, une fillette portugaise de 11 ans, et neuf blessés, dont deux graves, samedi 26 août au matin. La journée est classée rouge pour les retours.





L'accident, dont les circonstances n'ont pas été précisées, est survenu par "temps normal" peu avant 5 heures dans le sens nord-sud sur la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux, ont précisé les pompiers.

Une fillette de 11 ans, de nationalité portugaise, est décédée. "Deux sont en urgence absolue et les sept autres en urgence relative", a détaillé le Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours, qui a dépêché 43 sapeurs-pompiers. Un hélicoptère et deux véhicules terrestres du Smur de la Drôme ont permis l'évacuation des victimes, dont une majorité de ressortissants portugais et un Luxembourgeois, selon la même source.

