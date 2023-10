Doubs : après avoir menacé de mort son enseignante, un collégien interpellé à son domicile

Un adolescent de 14 ans a été interpellé jeudi à son domicile dans le Doubs, après que sa professeure d'histoire-géographie ait déposé plainte pour "menaces de mort", a appris l'AFP de source policière.

Les faits se sont déroulés le jour des obsèques de Dominique Bernard, enseignant poignardé à mort dans un établissement scolaire d'Arras le vendredi 13 octobre.



Le collégien, scolarisé dans un collège de Montbéliard, aurait dit "je vais la tuer" après une altercation avec son enseignante jeudi, selon les informations de l'Est Républicain, confirmées à l'AFP par cette même source.



Selon le journal local, l'élève serait sorti pour aller aux toilettes durant le cours d'histoire-géographie, après avoir perturbé le bon déroulement de la séance. Son enseignante aurait discuté de son comportement perturbateur avec ses camarades de classe.

Durant la récréation, des élèves auraient rapporté – et peut-être déformé, se demande l'Est Républicain – les propos de l'enseignante. L'élève a souhaité s'expliquer avec sa professeure, et le ton est monté. C'est devant témoin que le jeune homme aurait lancé : "je vais la tuer !".

La cible des menaces s'est rendue au commissariat pour porter plainte. L'affaire a été prise au sérieux, puisque l'adolescent a été interpellé jeudi même puis auditionné, avant d'être présenté au tribunal vendredi. Il doit respecter un contrôle judiciaire jusqu'au 22 novembre, jour de sa convocation devant le juge des enfants.

