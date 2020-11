Dordogne : une vingtaine de cygnes retrouvés morts depuis octobre

publié le 17/11/2020 à 20:04

Les raisons de leur décès sont pour l'instant inconnues. Trois cygnes ont été retrouvés morts à Lalinde, en Dordogne (Nouvelle-Aquitaine) fin octobre, portant à une vingtaine le nombre de cadavres de ces grands oiseaux blancs retrouvés sur les bords de la Dordogne depuis début octobre.

C'est le quotidien Sud Ouest qui rapporte cette macabre découverte. Quatre dépouilles de cygnes ont été confiées au laboratoire départemental d’analyse et de recherche départemental afin de déterminer la cause de leur décès. La piste de la grippe aviaire a alors été écartée, et les résultats des analyses toxicologiques s’étaient avérés "tous négatifs", a précisé au quotidien local le directeur du laboratoire.

De son côté, Serge Fagette, naturaliste de l’association environnementale Sepanso 24 a rappelé que ces oiseaux étaient herbivores. "Des gens les nourrissent à tort et à travers", dit-il à Sud Ouest, en invitant la population à ne pas leur donner de pain.