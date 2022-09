Dordogne : une collégienne 12 ans tuée après avoir été écrasée par un car scolaire

Véritable drame dans la campagne périgourdine. Ce lundi 12 septembre, vers 17h30, une jeune adolescente de 12 ans a été mortellement fauchée par un bus scolaire devant la gare de Lamothe-Montravel, dans l'ouest du département, rapportent nos confrères de la presse locale.

Selon France Bleu, la jeune fille était sortie du bus quelques instants plus tôt. Au moment où le poids lourd a repris sa route, elle aurait été percutée et la victime passe, alors, sous les roues du véhicule. Malgré une intervention rapide des services de secours, la collégienne n'a pas pu être sauvée et son décès a été constaté quelques instants plus tard sur place par le médecin du SAMU arrivé en hélicoptère.

Selon les premiers éléments, une quarantaine de personnes auraient assisté à la scène, dont des enfants qui étaient encore à bord du bus. Depuis lundi soir, une cellule d'accompagnement psychologique a été ouverte par la mairie dans laquelle s'est produit le drame. Une seconde a été ouverte dans l'établissement scolaire de la jeune fille, ce mardi.

D'après les informations de nos confrères, une enquête pour "homicide involontaire" a été ouverte par le parquet de Bergerac. Soumis aux tests de dépistages classiques, le conducteur du bus n'avait pas bu d'alcool, ni consommé de stupéfiants. Il reste, pour l'heure, libre et a fait l'objet d'une audition lundi.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info