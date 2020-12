Dordogne : deux ados mettent la vie d'un pêcheur en danger pour un pari

publié le 15/12/2020 à 11:38

Il y avait 50 euros en jeu, et pour remporter ce pari, deux adolescents n’ont pas hésité à pousser un pêcheur dans l’eau au péril de sa vie. Alors que Théo, la soixantaine, pêchait dans la Dordogne à Bergerac, ces deux jeunes l’ont poussé dans la rivière en prenant soin de filmer la scène.

Le retraité s’en est sorti péniblement et a depuis déposé plainte. "J’étais en train de pêcher, il y a des jeunes qui sont arrivés, de 13 ou 14 ans. Ils m’ont posé des questions sur la pêche et m’ont poussé à l’eau", raconte Théo. "Ils ont attendu que je me tourne pour me pousser à l’eau. Ça m’a surpris, je me suis débattu, je suis arrivé au bord et je suis remonté", poursuit-il.

"Quand je suis arrivé au bord, j’avais de l’eau jusqu’au torse. L’eau était très très froide. J’ai eu mon téléphone, mes lunettes et ma canne à pêche qui sont partis (dans l’eau). Je leur parlais bien, ils paraissaient gentils mais ça ne les a pas empêché de me pousser à l’eau", ajoute Théo, prévenant que "si ça avait été quelqu’un d’autre à ma place il aurait pu se noyer".