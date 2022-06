DOCUMENT RTL - Fusillade à Lyon : "Il a été tué devant mes yeux", dit le père d'un des jeunes abattus

"Mon fils a été tué devant mes yeux". Le père de Sofiane, 16 ans, est dévasté. Le jeune homme a été tué dans la nuit du 14 au 15 juin dans le quartier de la Duchère à Lyon. Un autre homme, âgé de 20 ans a été tué par des hommes "cagoulés", qui "ont tiré à la kalachnikov" en descendant d'un "Scenic noir", selon le père de l'adolescent, qui a raconté la scène au micro de RTL.

"On a appelé la police et ils ont mis une heure à venir", a-t-il confié. Devant lui, le corps de son fils, sans vie. "Son cerveau était par terre", a ajouté ce père de famille encore sous le choc.



Les victimes ont succombé à leurs blessures après avoir été visées par des tirs autour de minuit près d'un immeuble de l'avenue Sakharov, dans le 9e arrondissement, selon les pompiers et la police. Deux autres personnes, des mineurs de 17 et 15 ans selon la police, ont été blessées - l'une d'une balle dans la cuisse, l'autre par des éclats - mais leurs jours ne sont pas en danger, ont précisé les secours. On ignore encore si les victimes sont connues des services de police ou de la justice.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info