DOCUMENT RTL - Ardèche : le pilote du Rafale raconte l'interception de l'avion d'un trafiquant de drogue

Ce samedi, un Rafale, avion de chasse de l'armée, a intercepté un avion de tourisme piloté par un ressortissant polonais qui transportait de la méthamphétamine. Le pilote du Rafale, le capitaine Cyril, a ainsi raconté : "En tout début d'après-midi, on a reçu un appel du Centre national des opérations aériennes, pour annoncer qu'il y avait un trafic suspect".

En effet, un avion de tourisme venu d'Allemagne, et se rendant en Espagne, est entré en France, et a survolé la centrale de Fessenheim, "qui est un site interdit de survol", puis qui a eu un "comportement relativement étrange", forçant le capitaine à décoller depuis la base d'Istres.

Quand il est "arrivé sur l'avion", le militaire indique qu'il a vu des paquets sortir "de part et d'autre de l'appareil", qui a pris la fuite par la suite. Le capitaine Cyril a ensuite essayé de prendre contact avec l'appareil, mais n'a reçu "aucune réponse de sa part". Le pilote de cet engin de tourisme était "très agité et qui manœuvrait son avion de manière complètement erratique", a expliqué le capitaine. Et d'ajouter : "Une fois que le pilote m'a vu, je lui ai fait comprendre par des signes visuels de me suivre."

Mais l'avion de tourisme a, de nouveau, tenté de fuir, en allant se poser sur le terrain d'Aubenas. Dès lors, le militaire a averti les personnes présentes au sol sur l'aérodrome, pour les avertir qu'un avion suspect venait de se poser. Cette intervention a duré environ 45 minutes, a précisé le capitaine Cyril, "c'est très gratifiant", a-t-il conclu.

