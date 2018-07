publié le 27/02/2017 à 18:48

Nouvel élément dans l'affaire de la disparition de quatre membres de la famille Troadec à Orvault (Loire-Atlantique). Les experts scientifiques ont rendu en partie leurs conclusions à ce stade. Des traces de sang avaient été retrouvées dans plusieurs pièces de la maison et sur le téléphone portable du fils de 21 ans. Les matelas ont souillés, les draps ont été lavés à la va-vite. Aucune ne correspond à l'ADN de Charlotte, la fille de 18 ans. Les policiers confirment en revanche avoir retrouvé des traces du père, de la mère, et même du fils Sébastien (21 ans).



Cet élément trouble énormément les enquêteurs. Au départ, la piste du fils était évoquée : on l'imaginait possiblement en fuite, puisque sa voiture avait disparu. Les enquêteurs appellent donc à la plus grande prudence. Aucune piste n'est écartée depuis la disparition de cette famille le 16 février. Une procédure pour "homicides volontaires, enlèvements et séquestrations" a été ouverte samedi 25 février.

Justement, les enquêteurs ont découvert certaines activités de la famille le jour de leur disparition. La mère et la fille ont signalé avant midi l’utilisation frauduleuse de la carte bancaire de Charlotte, qui a servi à acheter des jeux vidéos. Par ailleurs, la fille a eu une conversation sur Internet vers 20h, selon le quotidien Ouest France. Que se passe-t-il après ? Mystère. Quelques heures plus tard, tous les téléphones de la famille vont s'éteindre. Le portable du fils, celui sur lequel des tâches de sang avaient été retrouvées, est le dernier à avoir été désactivé : il était 3h15 du matin dans la nuit du 16 au 17 février.