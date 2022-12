Il espère relancer l'enquête et savoir enfin ce qui est arrivé à sa sœur. Quatre ans après la disparition de Tiphaine Véron, son frère Damien est de retour à Nikko au Japon. C'est la première fois depuis 2019, les frontières étaient jusqu'ici fermées à cause de la Covid. Il remue ciel et terre et arpente la région pour tenter de découvrir la vérité. Recherche sur le terrain, affichage, échange avec les habitants constituent l'emploi du temps de Damien Véron depuis son retour à Nikko.

"Nous allons remettre des flyers aux commerçants. Ça permet aux gens qui viennent à Nikko de voir qu'il y a un avis de recherche. Et si jamais ils trouvent des choses, de ne pas hésiter à appeler la police", explique-t-il. Des commerçants qui gardent espoir et n'oublient pas, comme Monsieur Taka, le quincaillier du village : "C'est très rare qu'il y ait une disparition. Je souhaite de tout cœur qu'on le retrouve le plus vite possible."

Damien colle des flyers à Nikko Crédit : Philippe Dova

"Le volet criminel n'a jamais été exploité"

"Il y a toujours une grande bienveillance de la part des gens de Nikko. Ce qui change, c'est plutôt leur approche. Lorsqu'on cherchait Tiphaine au mois d'août 2018, tout de suite, la piste de l'accident était évoquée. C'était la piste de la police. Tout le volet criminel n'a jamais été exploité et les journalistes japonais qui appuyaient la piste accidentelle eux-mêmes sont en train de faire marche arrière. L'opinion publique est en train de changer", clame-t-il.

Et c'est tout ce volet criminel que Damien et sa sœur Sibylle, plus déterminés que jamais à retrouver Tiphaine, évoqueront avec des questions précises. Ils sont attendus le 13 décembre prochain à une réunion organisée par les nouveaux responsables de la police en charge de l'enquête.

Damien Véron à Nikko sur les traces de sa sœur Tiphaine Crédit : Philippe Dova

