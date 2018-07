Disparition de Maëlys : le suspect mis en examen pour meurtre

publié le 30/11/2017 à 18:23

Les charges s'accumulent contre le principal suspect. Nordahl L., l'homme soupçonné depuis le 3 septembre d'avoir enlevé la petite Maëlys fin août, a été mis en examen pour "meurtre précédé d'un crime" au terme d'une audition survenue jeudi 30 novembre. L'individu, qui nie toujours les faits qui lui sont reprochés, était jusque-là uniquement poursuivi pour "enlèvement". La fillette demeure introuvable.



Les enquêteurs et les juges d'instruction s'appuient notamment sur des images de vidéosurveillance montrant une "silhouette frêle" à l'avant d'une voiture filmée lors de la soirée durant laquelle la fillette de 8 ans a disparu.

"Sur deux de ces vidéos, nous voyons une forme blanche, une silhouette de petite taille, semble-t-il d'une enfant avec une robe blanche et des cheveux bruns", a détaillé Jean-Yves Coquillat, le procureur de Grenoble, lors d'une conférence de presse. "Nous pensons qu'il s'agit du véhicule de Nordahl L.", a-t-il ajouté, rappelant par ailleurs que des traces ADN de l'enfant ont été retrouvées sur un bouton du tableau de bord.

"Nous ne savons pas où chercher"

Retraçant la chronologie de la soirée, le procureur a également mis l'accent sur le comportement du suspect avec son portable. À deux reprises, Nordahl L. a désactivé puis réactivé le "mode avion" de son appareil pour, selon ses dires rapportés, "économiser de la batterie". Ces manipulations sont troublantes : la première a été réalisée une minute après l'heure estimée de la disparition de Maëlys, et une minute avant que le véhicule ne soit filmé avec la silhouette.



Poursuivi pour meurtre et enlèvement, Nordahl L. s'expose à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 30 ans. Incarcéré depuis le 3 septembre, il est placé à l'isolement afin de garantir son intégrité physique.



Après trois mois d'enquête et de recherches infructueuses, l'instruction se poursuit. Le procureur a cependant reconnu que les investigations étaient compliquées : "Il sera difficile de retrouver, disons-le, le corps de la fillette si nous ne savons pas où chercher. La situation est celle-ci".