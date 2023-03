Disparition de Leslie et Kévin : un troisième suspect mis en examen et écroué

Disparition de Leslie et Kévin : un homme mis en examen pour "enlèvement et séquestration"

Alors que deux corps ont été retrouvés vendredi, puis samedi 4 mars en Charente-Maritime, le troisième suspect de l'enquête autour de la disparition de Leslie et Kévin a été mis en examen, puis placé en détention provisoire ce samedi pour "assassinats, modification de l’état des lieux d’un crime pour faire obstacle à la manifestation de la vérité, enlèvement et séquestration sans libération volontaire avant le 7ème jour".

Le jeune homme âgé de 23 ans et prénommé Enzo, d'après les confirmations du procureur de la République de Poitiers citées par l'AFP, avait été interpellé jeudi 2 mars selon Le Parisien. Le quotidien précise également que son incarcération fait suite à son audition par le juge des libertés et de la détention. Après Nathan B., il est le second des trois suspects du dossier à être mis en examen et écroué pour le chef d'"assassinat".

Selon des informations dévoilées dans le communiqué du procureur de la République de Poitiers repris par l'AFP, les deux dépouilles exhumées "seront autopsié[e]s dans la journée de dimanche et de lundi", afin d'établir avec certitude leur identité. L'examen des corps se déroulera à Pontoise, en région parisienne, à l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN), dont des experts ont participé aux recherches, ont indiqué des sources proches de l'enquête à l'AFP.

Une conférence de presse se tiendra "lundi ou mardi", en fonction des résultats, afin de donner plus d'éléments sur le déroulé des faits et l'enquête, a précisé le procureur.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info