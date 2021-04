Disparition d'Aurélie Vaquier : son compagnon mis en examen pour meurtre

et AFP

publié le 10/04/2021 à 05:51

Le compagnon d'Aurélie Vaquier a été mis en examen et écroué vendredi 9 avril pour meurtre sur conjoint. Il risque la réclusion criminelle à perpétuité. Le corps de la femme de 38 ans qui avait disparue depuis le 23 février, a été retrouvé mercredi 7 avril sous une dalle du domicile conjugal à Bédarieux (Hérault).

L'autopsie réalisée jeudi 8 avril a révélé que le corps retrouvé jeudi était bien celui d'Aurélie Vaquier, 38 ans, grâce à plusieurs éléments. Raphaël Balland, le Procureur de la république de Béziers a déclaré lors d'une conférence de presse que le corps portait "plusieurs tatouages dont un qui portait le nom d'un ancien chat de la jeune femme". Il a ajouté que des analyses génétiques devaient encore être menées. Selon Raphaël Balland, les deux médecins légistes "n'ont pas pu déterminer avec exactitude les causes du décès", parlant "d'hypothèses qu'il convient de conserver secrètes afin de préserver la suite des investigations".

Le décès pourrait remonter au 28 janvier 2021

La mort d'Aurélie Vaquier pourrait remonter à la date du 28 janvier 2021, date fournie par le compagnon comme étant celle du dernier signe de vie de la jeune femme. Ce n'est que trois semaines plus tard, le 23 février, que le compagnon avait signalé officiellement la disparition.

Sur l'ordre du juge d'instruction, le "vaste logement" du couple, situé au rez-de-chaussée d'un petit immeuble et comprenant un futur local commercial en travaux, a fait l'objet d'une nouvelle perquisition approfondie mercredi. Les enquêteurs ont alors été "intrigués" par une "petite estrade en pierre et en bois" recouverte de cartons et d'objets. Au-dessous de cette estrade, un sarcophage bétonné a été percé, provoquant une forte réaction des chiens de recherche. Les techniciens en investigation ont ensuite procédé à l'extraction du cadavre d'une femme.