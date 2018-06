Terrorisme : projets, tentatives, attentats... La carte du jihadisme en France

publié le 29/06/2018 à 15:12

L'Île-de-France est la région la plus touchée par les actions terroristes islamistes. D'après une carte publiée par le Centre d'analyse du Terrorisme (CAT), la région parisienne est concernée à 46% par les tentatives, projets et attaques terroriste (avec les attentats de Charlie Hebdo, l'Hyper Cacher, Montrouge, le 13 novembre, Opéra...) contre 18% en Provence-Alpes-Côte d'Azur (le 14 juillet à Nice, à la gare de Saint-Charles à Marseille et encore des projets déjoués ou échoués) et 10% pour l'Auvergne-Rhône-Alpes (à Saint-Quentin-Fallavier notamment).



Paris est la ville la plus touchée, suivie de Lyon, Nice et Marseille. Mais le Centre souligne que la majorité de cette menace, parfois accomplie, se concentre en majorité en province qui enregistre 54% des événements. Les grandes villes sont davantage visées dans les chiffres, ce qui n'épargne pas les petites villes comme Trèbes encore récemment.

La carte du terrorisme jihadiste en France Crédit : Centre d'Analyse du Terrorisme