Sept ans de prison pour une Française partie en Syrie avec ses enfants

publié le 29/06/2018 à 23:40

Une femme au profil atypique. Claire Khacer, une Française qui avait séjourné en Syrie au printemps 2015 avec trois de ses enfants, a été condamnée vendredi 29 juin à Paris à sept ans de prison. Elle s'y était rendu pour épouser un jihadiste du groupe État islamique.



Le tribunal correctionnel, qui a insisté sur la "particulière gravité des faits reprochés", a assorti ces sept ans d'une période de sûreté de moitié. Une peine en-deçà des huit ans de prison et deux tiers de sûreté requis par le parquet.

Longs cheveux bruns, voix grave, cette femme de 42 ans présente un profil presque marginal. Trois fois mariée, elle est viscéralement attachée à ses six fils, dont le cinquième est prénommé "Jihad". Celle qui s'est décrite comme "assez imprévisible", a également connu une enfance difficile.

Un départ, loin d'être "un coup de tête"

Les faits remontent en février 2015. Elle quitte alors Cannes pour l'Algérie, pour se rendre en Turquie. Un voyage dans lequel trois de ses fils, âgés de 2, 8 et 16 ans, l'accompagnent. L'un d'entre eux est tétraplégique. Elle gagne ensuite la Syrie fin mars 2015, où elle épouse Raqa Oumar Diaw, rencontré sur Facebook. Ce jihadiste français était un cadre important de l'EI, soupçonné d'avoir torturé des prisonniers et d'être "impliqué dans l'organisation d'attentats en France", selon le tribunal.



Claire Khacer a assuré qu'elle le prenait pour un "petit combattant". Ils avaient divorcé sur place. Au bout de trois ou quatre mois, elle repasse en Turquie, dont les autorités l'avaient expulsée en septembre. Elle est interpellée un an plus tard après avoir accouché d'un sixième fils, conçu avec Oumar Diaw. Le jihadiste est présumé mort en mai 2016.



Ce départ, loin d'être un "coup de tête", a été "préparé", avait assuré la procureure.

La prévenue "a fait le choix délibéré de partir avec ses enfants sur zone" "pour participer au projet de société" de l'EI. Selon la représentante de l'accusation, elle a également maintenu des contacts avec des personnes radicalisées à son retour et envisagé de repartir. Des accusations que Claire Khacer réfutent.

J'ai jamais été en mode groupie de l'EI. Claire Khacer Partager la citation





Elle assure n'avoir eu aucun "engagement politique". "J'ai jamais été en mode groupie de l'EI. Au fond, je m'en fous. Je suis partie (en Syrie) à cause peut-être d'un mal-être". Convertie à l'islam à 17 ans, elle a expliqué avoir souffert d'"agressions" quand elle portait le voile. En 2011, elle était partie en Afghanistan retrouver son mari d'alors, un Afghan décrit comme radicalisé.



Si elle s'est montrée favorable au combat armé en Syrie, elle a condamné les attentats jihadistes ayant visé la France. Ses avocats avaient assuré qu'il n'y avait dans ce séjour syrien aucun dessein terroriste. L'un d'eux, Alexandre Luc-Walton, avait exhorté le tribunal à "ne pas la condamner en tant que mauvaise mère ou "femme de". À l’évocation de ses fils, dont certains sont désormais placés, Claire Khacer a plusieurs fois pleuré.