Vendredi 19 août en fin d'après-midi, une valise abandonnée a été découverte à Sélestat en Alsace. Les étranges vibrations qui en émanaient ont intrigué les passants. Cette valise était particulièrement suspecte, abandonnée à côté du grand château d'eau emblématique de la ville.

Le service de déminage a tout de suite été appelé puisque les passants qui l'ont découverte ont effectivement signalé qu'à l'intérieur, on entendait le bruit d'un mécanisme en train de fonctionner et qui faisait vibrer la valise. Un périmètre de sécurité a aussitôt été installé, deux immeubles évacués et la circulation coupée dans le secteur.

Les démineurs ont alors procédé à une radiographie de la valise. Et effectivement, à l'intérieur, ils pouvaient distinguer des fils électriques, une batterie, du matériel électronique. Pas question de prendre un risque inutile, le service de déminage a fait exploser le bagage suspect et a découvert, un peu étonné le contenu. Il s'agissait en fait de sex-toys, moins dangereux qu'une bombe pour s'envoyer en l'air.

