Bahia Bakari, 25 ans aujourd'hui, a témoigné au procès de la compagnie Yemenia Airways, qui se tient à Paris, le "témoignage le plus important de [sa] vie", confie-t-elle sur RTL. "Depuis mon accident, j'ai été amenée à raconter mon histoire de nombreuses fois, et là, c'était pour moi la fois la plus importante, j'ai été écoutée par la justice", explique-t-elle.



Alors que Bahia devait se rendre aux Comores avec sa mère pour le mariage de son grand-père. Elles ont pris un avion "poubelle" depuis le Yémen, vers les Comores : "quand je suis montée dans l'avion, j'ai remarqué qu'il y avait une forte odeur de toilettes et la présence de mouches. L'avion me paraissait plus vieux que celui que j'avais pris à Paris". Elle poursuit : "j'ai senti des turbulences mais personne autour de moi ne semblait s'en étonner, donc je me suis dit que ça devait être normal".

Au moment du crash, Bahia a "senti comme une décharge en [elle] et s'est réveillé dans l'eau". Elle a eu "un trou noir". Dès lors, elle essaie de survivre en s'agrippant à un morceau de l'avion : "Je me suis dit qu'il fallait que je m'accroche, parce que si je nageais, je n'aurais pas pu tenir". Bahia Bakari a tenu "pour sa mère" car elle la pensait encore en vie, arrivée aux Comores, comme tous les autres passagers.

