et AFP

publié le 17/07/2018 à 10:40

Ils célèbrent la victoire des Bleus derrière les barreaux. Trente-et-un individus, gardés à vue depuis la soirée du 15 juillet pour des débordements en marge des festivités liées à la victoire des Bleus en Coupe du Monde, ont vu leur détention prolongée, a indiqué le parquet de Paris. Parmi eux, huit mineurs. Tous sont soupçonnés d'avoir pris part aux incidents, et notamment au pillage de certains magasins comme le Drugstore Publicis des Champs-Élysées.





La préfecture de police a comptabilisé 57 gardes à vue, dont 13 concernant des mineurs, pour des "infractions directement liées à la finale de la Coupe du monde de football". Ces gardes à vue résultent de vols, violences, dégradations et autres faits d'outrages et rébellion aux forces de l'ordre au cours des célébrations du Mondial.

Sur les 44 majeurs placés en garde à vue, neuf ont été libérés lundi 16 juillet sans être poursuivis en raison d'infractions insuffisamment caractérisées. Vingt-trois autres ont vu leur garde à vue prolongée, certains étant soupçonnés d'être impliqués dans des scènes de pillages, d'après une source proche de l'enquête. Onze majeurs vont par ailleurs être présentés à la justice en vue d'une éventuelle comparution immédiate devant le tribunal correctionnel. Un autre a été convoqué devant le délégué du procureur qui pourrait lui notifier un stage de citoyenneté.

292 gardes à vue dans toute la France

Du côté des mineurs, huit étaient toujours entendus en garde à vue lundi 16 juillet au soir. Deux autres vont être présentés au parquet pour d'éventuelles suites judiciaires et un mineur est par ailleurs convoqué devant le juge des enfants. Deux mineurs ont été relâchés pour infractions insuffisamment caractérisées.



Au total, 292 personnes ont été placées en garde à vue dans toute la France lors de cette nuit festive, notamment émaillée dans plusieurs grandes villes, comme à Paris, Lyon ou Marseille, par des échauffourées opposant des forces de l'ordre à des groupes de "casseurs". À Paris, une personne a été très sérieusement blessée et prise en charge par les secours en urgence absolue après un violent coup de casque reçu dans la tête au cours d'une rixe.