Côtes-d'Armor : disparition inquiétante d'une trentenaire, un appel à témoins lancé

publié le 03/03/2021 à 04:39

Une disparition qualifiée "d'inquiétante" par la police nationale a eu lieu aux alentours de Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor. Une femme, âgée de 39 ans, n'a plus donné signe de vie depuis le lundi 1er mars. En l'absence de nouvelles, sa mère a alerté la police.

D'après les informations rapportées par Ouest France, ainsi que l'appel à témoins lancé par la police nationale, Céline Peltier portait, le jour de sa disparition, une jupe grise avec un pull bordeaux, des bottes fourrées grises et un imperméable noir. La trentenaire mesure environ 1,70m a les yeux marron et des cheveux longs châtain foncé, qu'elle attache souvent. De plus, elle ne dispose d'aucun véhicule.

La police encourage toute personne qui aurait pu croiser Céline Peltier à contacter le commissariat de Saint-Brieuc sur les réseaux sociaux, ou alors par téléphone au 02.96.77.29.00.

[#DisparitionInquiétante]@PoliceNat_22 lance un appel à témoins concernant la disparition inquiétante de Madame Peltier âgée de 39 ans. Disparue depuis le 1 mars 2021à 18h00.

