publié le 30/04/2016 à 09:32

Un incendie a ravagé une salle de réunion qui sert aussi de salle de prière musulmane à Mezzavia, à la périphérie d'Ajaccio, provoquant d'importants dégâts. La feu s'est déclaré vers 4h30 samedi 30 avril pour une raison encore indéterminée. Toutefois, le procureur de la République d'Ajaccio, Éric Boulard, privilégie la piste criminelle. L'enquête ouverte pour dégradation par incendie a été confiée à la police judiciaire et aux enquêteurs de la sécurité publique.



Dans un communiqué, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve a fait part de sa "solidarité aux musulmans de Corse". "Si l'origine criminelle est confirmée elle donnera lieu à la recherche active des auteurs, qui devront répondre de cet acte inacceptable devant la justice. Le ministre de l'Intérieur rappelle la détermination du gouvernement à assurer la protection de tous les lieux de culte, et à assurer la liberté de culte partout sur le territoire", ajoute le communiqué.



La salle de prière, située derrière le stade de football de l'équipe du Gazélec d'Ajaccio, est l'une des deux plus grandes de la ville et a déjà fait l'objet d'actes de vandalisme par le passé. Des têtes de sanglier avaient été retrouvées à deux reprises devant sa porte. La fin de l'année 2015 avait été tendue à Ajaccio. Pendant deux jours, des manifestations et rassemblements racistes avaient eu lieu pour protester contre l'agression de deux pompiers et un policier la nuit de Noël. "À ce stade on ne fait pas de lien entre les faits du mois de décembre et les faits de cette nuit", précise le procureur à BFMTV.